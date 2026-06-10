Auto fuori controllo finisce contro il centro commerciale

dopo aver colpito gli elementi di arredo urbano, l’auto si è sollevata da terra e ha terminato la propria traiettoria contro una parete laterale

Momenti di grande paura nel parco commerciale Il Rubino, struttura situata al confine tra i comuni di Acerra e Afragola, dove un violento incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Per cause ancora in fase di accertamento, una Audi Station Wagon, lanciata a forte velocità e apparentemente fuori controllo, ha invaso l’area antistante il centro commerciale. Il veicolo si è schiantato contro alcune pesanti fioriere in cemento che delimitano l’ingresso della struttura, per poi proseguire la propria corsa sfruttando la forza dell’impatto.

La dinamica è apparsa fin da subito impressionante: dopo aver colpito gli elementi di arredo urbano, l’auto si è sollevata da terra e ha terminato la propria traiettoria contro una parete laterale del centro commerciale, rimanendo parzialmente sospesa a diversi metri dal suolo. Una scena che ha attirato immediatamente l’attenzione dei numerosi clienti presenti nell’area.

Solo per una fortunata coincidenza non si sono registrate conseguenze ben più gravi. In quel momento, infatti, diversi pedoni si trovavano nelle vicinanze del punto dell’impatto e avrebbero potuto essere travolti dal veicolo. I presenti, sotto shock per quanto accaduto, hanno tentato di prestare i primi soccorsi al conducente, ma la posizione estremamente precaria dell’auto ha reso impossibile qualsiasi intervento immediato.

L’allarme ha fatto scattare l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente messo in sicurezza l’area e avviato le delicate operazioni di recupero. Dopo aver stabilizzato il veicolo, i soccorritori sono riusciti a estrarre il conducente dall’abitacolo e ad affidarlo alle cure del personale sanitario.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Villa dei Fiori con codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso tutti gli accertamenti medici necessari.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è quella di un improvviso malore che avrebbe colpito il conducente facendogli perdere il controllo del mezzo. Si tratta però di una ricostruzione preliminare che dovrà essere confermata dagli ulteriori accertamenti tecnici e sanitari.