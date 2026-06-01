Auto finisce nel lago, donna si lancia e salva gattino all'interno

Senza attendere l’arrivo dei soccorsi, si è tuffata

Attimi di grande tensione nella notte tra sabato e domenica nell’area del Lago d’Averno, nei Campi Flegrei, dove un’automobile è finita improvvisamente nelle acque del bacino per cause ancora in fase di accertamento. All’interno del veicolo era rimasto intrappolato un gattino, protagonista involontario di una vicenda che si è conclusa fortunatamente senza conseguenze grazie al coraggio della sua proprietaria.

La donna, Valentina Buccolini, nota sul territorio per il suo impegno nel volontariato ambientale e nella tutela degli animali, non ha esitato un istante quando si è resa conto che il suo gatto si trovava ancora nell’abitacolo. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive, aveva appena parcheggiato l’auto e inserito il freno a mano. Dopo essere scesa dal veicolo per aprire il cancello d’uscita, avrebbe visto la vettura muoversi improvvisamente e scivolare verso il lago fino a precipitare in acqua.

Quando si è accorta che il felino non era riuscito a uscire dal mezzo, la donna ha immediatamente deciso di intervenire. Senza attendere l’arrivo dei soccorsi, si è tuffata nelle acque del Lago d’Averno e ha raggiunto l’automobile che nel frattempo stava progressivamente sprofondando.

Con grande determinazione è riuscita ad aprire una delle portiere del veicolo, ormai quasi completamente sommerso, e a recuperare il piccolo animale, mettendolo in salvo prima che la situazione potesse degenerare. Un gesto istintivo e coraggioso che ha evitato una probabile tragedia e che ha suscitato l’ammirazione di numerosi cittadini.

La vicenda ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove il racconto dell’accaduto è stato condiviso da utenti e associazioni animaliste, raccogliendo centinaia di commenti e messaggi di apprezzamento nei confronti della donna. In molti hanno sottolineato il legame speciale che unisce le persone ai propri animali domestici e il coraggio dimostrato nel tentativo di salvarli.