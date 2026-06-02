Auto finisce contro un muro e prende fuoco: a bordo quattro ragazzi

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato seri danni al veicolo

Momenti di grande paura all’alba di oggi a Foggia, dove un grave incidente stradale ha coinvolto quattro giovani a bordo di un’automobile che, dopo essersi schiantata contro un edificio, è stata avvolta dalle fiamme. L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino in viale Fortore. Per cause ancora in corso di accertamento, una Mazda 3 con a bordo quattro ragazzi, tutti di età vicina ai vent’anni, avrebbe improvvisamente perso il controllo mentre percorreva la strada, terminando la propria corsa contro una palazzina.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato seri danni al veicolo. Subito dopo lo schianto, l’automobile ha preso fuoco, generando attimi di panico tra gli occupanti e i residenti della zona, svegliati dal rumore dell’incidente e dalle fiamme che hanno avvolto il mezzo.

Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, i quattro giovani sono riusciti ad abbandonare l’abitacolo prima che l’incendio si propagasse completamente. Una circostanza che si è rivelata decisiva e che ha evitato conseguenze ben più drammatiche.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno successivamente trasferiti d’urgenza al Policlinico Riuniti di Foggia. I ragazzi sono stati ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia per le lesioni riportate nello schianto.

Secondo le informazioni emerse dalle prime valutazioni mediche, i giovani hanno riportato diverse fratture, tra cui lesioni costali multiple e fratture vertebrali. Nonostante il quadro clinico richieda ulteriori accertamenti e un periodo di osservazione ospedaliera, nessuno dei quattro sarebbe attualmente in pericolo di vita.

Gli esami eseguiti nelle ore successive all’incidente avrebbero inoltre escluso l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte degli occupanti del veicolo, elemento che contribuisce a restringere il campo delle ipotesi investigative sulle cause dello schianto.

Sulla dinamica dell’accaduto stanno lavorando gli agenti della Polizia Locale di Foggia, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la perdita di controllo dell’automobile.

Saranno le indagini e gli accertamenti tecnici sul veicolo a chiarire se alla base dell’incidente vi siano stati fattori legati alla velocità, a un improvviso guasto meccanico o ad altre circostanze ancora da verificare. Nel frattempo, la comunità locale resta con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei quattro giovani coinvolti.