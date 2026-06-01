Auto a folle velocità per sfuggire a un controllo, muore il passeggero di 16 anni

Le verifiche sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e la provenienza del veicolo

Una tragedia stradale avvenuta nella notte tra sabato e domenica ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni, Andrea Procaccino, e il ferimento di altri quattro minorenni, tutti tra i 14 e i 16 anni. L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 80, nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un’auto — una Renault Mégane station wagon con targa polacca — guidata da un minorenne avrebbe perso il controllo durante una fase di fuga a seguito di un posto di blocco, terminando la corsa contro un guardrail in una curva particolarmente pericolosa.

Dai primi accertamenti è emerso che i cinque ragazzi a bordo avevano assunto alcol, con tassi superiori ai limiti consentiti, e due di loro sarebbero risultati positivi ai cannabinoidi. Le verifiche sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e la provenienza del veicolo.

L’impatto è stato violentissimo: il 16enne seduto sul sedile posteriore è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri occupanti sono rimasti feriti: uno è stato trasportato in elisoccorso in condizioni gravi al Policlinico Riuniti di Foggia, mentre gli altri tre sono stati ricoverati a Cerignola e successivamente dimessi.

Le indagini stanno inoltre valutando come i minorenni siano entrati in possesso del veicolo e se vi siano eventuali responsabilità ulteriori legate alla mancata vigilanza.