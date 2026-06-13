Autista salva passeggero che si sente male sul bus

L'ambulanza è giunta poco dopo sul posto, prendendo in carico l'uomo e garantendogli le cure necessarie

Momenti di apprensione a bordo di un autobus della Linea 5 di Air Campania, che collega Caserta a Sant'Agata de' Goti, dove un passeggero è stato colto da un improvviso malore durante il viaggio. L'episodio si è verificato nella zona di San Clemente, alla periferia di Caserta. Accortosi della situazione, l'autista ha immediatamente fermato il mezzo in sicurezza e ha allertato i soccorsi. In attesa dell'arrivo del personale sanitario del 118, il conducente, supportato da alcuni viaggiatori presenti a bordo, ha prestato assistenza al passeggero, monitorandone le condizioni e cercando di tranquillizzarlo.

L'ambulanza è giunta poco dopo sul posto, prendendo in carico l'uomo e garantendogli le cure necessarie.

A rendere nota la vicenda è stata la stessa Air Campania, che ha raccontato di aver ricevuto un messaggio di ringraziamento proprio dal passeggero soccorso. L'uomo ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dell'autista e dell'azienda per la tempestività, la disponibilità e l'umanità dimostrate durante quei momenti di difficoltà.

«Al viaggiatore vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte dell'amministratore e di tutta Air Campania», si legge nella nota diffusa dall'azienda.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche al conducente, Giuseppe, protagonista dell'intervento. «A lui e a tutto il personale che ogni giorno opera con professionalità e senso del dovere va il sincero ringraziamento dell'azienda», conclude la nota.

Una vicenda che mette in luce l'importanza della prontezza di intervento e della collaborazione tra personale di servizio e cittadini nei momenti di emergenza.