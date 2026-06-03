Assalto al turista al Rettifilo: una telecamera riprende tutto

Le immagini mostrano la coppia mentre attende l’accesso al B&B quando un giovane si avvicina con atteggiamento sospetto e tenta di sottrarre lo zaino della donna

Momenti di tensione al Rettifilo, a Napoli, dove un tentativo di furto ai danni di una coppia di turisti è stato sventato grazie alla pronta reazione della vittima e del compagno, intervenuto per impedire che lo scippo andasse a segno. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona e si è verificato nei pressi della struttura ricettiva dove i due visitatori avevano prenotato il soggiorno. Le immagini mostrano la coppia mentre attende l’accesso al B&B quando un giovane si avvicina con atteggiamento sospetto e tenta di sottrarre lo zaino della donna.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe cercato di afferrare rapidamente la borsa, ma il gesto è stato notato dal compagno della turista, che è intervenuto immediatamente riuscendo a bloccare il tentativo di furto. L’azione si è conclusa in pochi istanti, senza conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

L’episodio si inserisce in un contesto che residenti e operatori del settore turistico segnalano da tempo come critico per quanto riguarda la sicurezza nelle aree ad alta frequentazione turistica della città.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha diffuso il video sui social, definendo l’accaduto l’ennesimo episodio di microcriminalità ai danni dei visitatori e sottolineando la necessità di un monitoraggio costante del territorio.

Secondo quanto dichiarato, sarebbero attive dinamiche ricorrenti che vedono alcuni soggetti muoversi nelle zone a maggiore afflusso turistico, con particolare attenzione alle strutture ricettive e ai punti di interesse, alla ricerca di potenziali vittime.

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini per le verifiche e l’eventuale identificazione del responsabile.