Arrestato ladro d'auto nei Paesi Vesuviani

i Carabinieri lo hanno bloccato e identificato, procedendo poi all’arresto

È stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di furto. Si tratta di Salvatore Asile, residente in zona. L’episodio è avvenuto in piazza Pugliano, dove una pattuglia dell’Arma ha notato il 51enne all’interno di una proprietà privata. L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Panda e, alla vista dei militari, avrebbe tentato di allontanarsi rapidamente. Il tentativo di fuga non è però riuscito: i Carabinieri lo hanno bloccato e identificato, procedendo poi all’arresto.



Asile è stato quindi tratto in arresto e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’episodio e verificare l’eventuale presenza di ulteriori responsabilità.