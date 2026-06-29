Anziano picchiato da due ragazzini mentre porta il cane a spasso

La famiglia ha annunciato che nella giornata di oggi presenterà una denuncia alle autorità competenti

Un episodio che ha suscitato rabbia e preoccupazione quello denunciato da un cittadino di Castellammare di Stabia, che attraverso un messaggio pubblico ha raccontato quanto accaduto al padre, vittima di un'aggressione avvenuta nei giorni scorsi nel centro cittadino. Secondo il racconto, l'anziano stava passeggiando in via Principe Amedeo, all'inizio della strada, con il suo cagnolino in braccio quando sarebbe stato improvvisamente raggiunto alle spalle da due ragazzi, apparentemente di circa 15 o 16 anni, che lo avrebbero colpito con uno schiaffo per poi allontanarsi.Fortunatamente l'uomo è riuscito a mantenere l'equilibrio e non è caduto a terra, evitando conseguenze ben più gravi. L'aggressione gli ha comunque lasciato un evidente segno sul volto, oltre a un forte stato di paura e di turbamento.«Resta la paura di uscire o di rientrare a casa da soli – racconta il figlio – perché questi ragazzi, da quanto ci risulta, da tempo girano per la zona infastidendo soprattutto le persone anziane».La famiglia ha annunciato che nella giornata di oggi presenterà una denuncia alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull'accaduto. La vicenda è stata inoltre segnalata anche al sindaco della città, con l'auspicio che possano essere rafforzati i controlli nelle aree maggiormente frequentate.