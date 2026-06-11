Allevamento lager di cani scoperto nel Nolano

I cuccioli erano infatti rinchiusi in gabbie di dimensioni ridotte, mentre il meticcio era tenuto legato con una catena al collo

Un allevamento abusivo di cani è stato scoperto e sequestrato dai Carabinieri a Scisciano, nel Napoletano, al termine di un controllo scattato dopo una segnalazione per presunti maltrattamenti di animali.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di San Vitaliano insieme ai veterinari dell’ASL Napoli 3 Sud, che hanno raggiunto un terreno situato in via Molino per verificare le condizioni degli animali presenti all’interno della proprietà.

Durante l’ispezione, gli operatori hanno scoperto una struttura adibita illegalmente all’allevamento di cani. Nel terreno recintato erano custoditi otto animali: sette cuccioli di Chihuahua e un cane meticcio. Secondo quanto accertato, gli animali vivevano in condizioni ritenute incompatibili con il loro benessere.

I cuccioli erano infatti rinchiusi in gabbie di dimensioni ridotte, mentre il meticcio era tenuto legato con una catena al collo. Gli accertamenti veterinari hanno inoltre evidenziato una situazione igienico-sanitaria particolarmente precaria, tale da rendere necessario un intervento immediato per la tutela degli animali.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro dell’allevamento abusivo e alla denuncia del proprietario del terreno, un uomo di 80 anni residente in zona e già noto alle forze dell’ordine.

Gli otto cani sono stati messi in sicurezza e affidati a una struttura veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure necessarie e saranno sottoposti a controlli sanitari per valutarne le condizioni di salute.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai maltrattamenti e alla detenzione irregolare di animali, con particolare attenzione ai casi di allevamenti abusivi che non rispettano le norme sul benessere animale.