Al via la terza edizione del “Casaluce Social Fest”: la grande musica, lo spettacolo e il talento giovanile illuminano Piazza Statuto

Promosso dal Comune di Casaluce, l’evento unisce competizione canora, la comicità di Mariano Bruno, alta moda e sapori del territorio. La co-organizzazione e conduzione sono affidate alla cantante urban-pop Raèla, insieme a Ferdinando Santoro

Ci sono manifestazioni nate semplicemente per intrattenere e altre capaci di trasformarsi in autentici momenti di aggregazione e crescita collettiva. Il Casaluce Social Fest appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. In programma sabato 13 e domenica 14 giugno nella centralissima Piazza Statuto, la terza edizione della kermesse promette di trasformare il cuore della cittadina casertana in un vivace e raffinato crocevia di musica, moda, spettacolo e grandi sapori.

Promosso dal Comune di Casaluce, l'evento nasce con il preciso obiettivo di valorizzare i talenti emergenti del territorio, offrendo alla comunità e ai visitatori due serate all'insegna della condivisione sociale e dell'intrattenimento di qualità. Il progetto quest'anno vede in prima linea la cantante campana Raèla (nella foto, nome d'arte di Raffaella Cervone), impegnata nel delicato doppio ruolo di co-organizzatrice – al fianco di Ferdinando Santoro – e di presentatrice ufficiale delle serate. Per l'artista è previsto anche un attesissimo momento live sul palco, durante il quale omaggerà il pubblico con un medley interamente dedicato alla celebre cantautrice e rapper Madame.

Il cuore pulsante del festival sarà l'esclusiva competizione canora riservata a giovani interpreti di età compresa tra i 20 e i 25 anni. I talenti si confronteranno sul palco davanti a una giuria tecnica e qualificata, chiamata a valutare le doti vocali, l'originalità dei testi e la capacità interpretativa. La finalissima, con la proclamazione e premiazione dei vincitori, si terrà nella serata conclusiva di domenica 14 giugno. Grande attenzione è stata riservata alle novità della gara: quest'anno sono stati istituiti due distinti riconoscimenti, il Premio per la Miglior Cover (volto a celebrare l'interpretazione) e il Premio per il Miglior Inedito (per premiare la scrittura e la creatività).

Ad arricchire un cartellone già densissimo ci saranno i momenti dedicati alla comicità e alle eccellenze artistiche ed enogastronomiche. Sabato sera la piazza si accenderà con le risate grazie alla presenza di Mariano Bruno, amatissimo volto televisivo del programma “Made in Sud”. A fare da cornice alla manifestazione saranno eleganti aree food dedicate ai sapori locali, esclusive sfilate di moda con le creazioni dell'atelier Isabella Romei Couture e i suggestivi allestimenti floreali curati da DiMart Flower Design.

Più che una semplice festa di paese, il Casaluce Social Fest si consolida come una preziosa officina culturale per dare voce alle aspirazioni della nuova generazione di artisti, confermando il profondo valore sociale di una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno. Tra i motori dell'iniziativa c'è proprio Raèla, artista originaria di Pomigliano d'Arco che ha scelto di mettere la propria esperienza musicale al servizio di un progetto nato dalla passione pura e dalla voglia di costruire opportunità reali sul territorio.

«Spero soprattutto che questa manifestazione - precisa Raèla - possa diventare uno stimolo per tutti quei ragazzi che custodiscono un sogno e cercano il coraggio per realizzarlo, proprio come è accaduto a me. Sono convinta che la giuria e i tanti ospiti che prenderanno parte all'evento possano rappresentare un'opportunità concreta per chi desidera costruire il proprio futuro attraverso la musica».