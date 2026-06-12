Aggressione al 118, infermiere ferito mentre difende la collega

l’uomo lo avrebbe afferrato con forza al polso destro, spingendolo violentemente e provocandogli lesioni

Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario a Napoli. Nella notte, un equipaggio del 118 è stato aggredito durante un intervento di soccorso effettuato nella zona di via Roma verso Scampia. A denunciare l’accaduto è stata l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha parlato di «momenti di autentico terrore» vissuti dai soccorritori. Secondo la ricostruzione fornita dall’associazione, l’equipaggio era intervenuto per assistere un uomo che lamentava un forte dolore al torace. Dopo essere stato fatto salire a bordo dell’ambulanza per gli accertamenti clinici, il paziente avrebbe improvvisamente cambiato atteggiamento mentre l’infermiere si preparava a effettuare un elettrocardiogramma.

La situazione sarebbe degenerata nel giro di pochi istanti. L’uomo avrebbe tentato di aggredire una componente dell’equipaggio, descritta come una donna di corporatura esile. A quel punto il collega infermiere sarebbe intervenuto per proteggerla, ponendosi tra la donna e l’aggressore.

Nel tentativo di difendere la collega, il sanitario sarebbe stato a sua volta aggredito. Secondo quanto riferito, l’uomo lo avrebbe afferrato con forza al polso destro, spingendolo violentemente e provocandogli lesioni che hanno reso necessarie cure mediche. Le immagini diffuse successivamente mostrano una vistosa fasciatura applicata al polso del soccorritore e i cavi dell’apparecchiatura medica rimasti sulla barella dopo l’interruzione forzata dell’esame.

Mentre l’aggressione era in corso, l’altra operatrice avrebbe immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine attraverso la centrale operativa. Sul posto sarebbero intervenuti alcuni militari presenti nelle vicinanze che, avendo assistito direttamente alla scena, hanno raccolto gli elementi necessari per la ricostruzione dei fatti.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle aggressioni contro medici, infermieri e soccorritori impegnati nei servizi di emergenza. Secondo i dati diffusi da Nessuno Tocchi Ippocrate, si tratta della diciassettesima aggressione registrata dall’inizio del 2026 nelle aree di competenza delle Asl Napoli 1 e Napoli 2. Per la sola Asl Napoli 1, il caso rappresenterebbe l’ottavo episodio di violenza segnalato dall’inizio dell’anno.

L’associazione ha espresso solidarietà agli operatori coinvolti, sottolineando come il personale sanitario continui a lavorare quotidianamente in condizioni difficili e spesso esposto a rischi che nulla hanno a che vedere con l’attività di cura e assistenza. L’ennesimo episodio, evidenziano i rappresentanti dell’organizzazione, conferma la necessità di rafforzare le misure di tutela e sicurezza per chi opera in prima linea nel sistema dell’emergenza sanitaria.