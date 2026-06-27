Aggredito davanti ad un negozio e accoltellato 7 volte

Le circostanze dell'agguato sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto

Violenta aggressione nelle scorse ore ai danni di un uomo di 38 anni, residente nel quartiere Poggioreale di Napoli. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata assalita da alcuni sconosciuti mentre si trovava nei pressi di un negozio di abbigliamento, dove sarebbe stata raggiunta da numerosi colpi d'arma da taglio. Secondo una prima ricostruzione, gli aggressori avrebbero colpito il 38enne con almeno sette fendenti, ferendolo in diverse parti del corpo, prima di allontanarsi rapidamente e far perdere le proprie tracce. Le circostanze dell'agguato sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di individuare i responsabili.



L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Betania, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Fortunatamente, nonostante le numerose ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi e non risulta in pericolo di vita.



Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casoria, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari. I militari stanno raccogliendo testimonianze, acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e valutando ogni elemento utile per chiarire la dinamica dell'episodio e il movente dell'accoltellamento.



Le indagini sono tuttora in corso e, al momento, nessuna pista viene esclusa dagli investigatori.