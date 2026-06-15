Addio al Castello delle Cerimonie, è scattata la chiusura definitiva

La Sonrisa aveva conquistato una notorietà nazionale grazie al programma televisivo "Il Boss delle Cerimonie"

Si chiude definitivamente un capitolo della storia delle cerimonie in Campania e della televisione italiana. Da oggi, lunedì 15 giugno, La Sonrisa, la celebre struttura di Sant'Antonio Abate conosciuta dal grande pubblico come "Il Castello delle Cerimonie", ha cessato ufficialmente la propria attività di ristorazione dopo oltre quarant'anni. La revoca delle autorizzazioni necessarie alla somministrazione di alimenti e bevande segna la fine di una lunga vicenda giudiziaria che negli anni ha coinvolto il complesso, diventato simbolo dei ricevimenti sfarzosi e delle grandi feste nel Sud Italia.



La Sonrisa aveva conquistato una notorietà nazionale grazie al programma televisivo "Il Boss delle Cerimonie", che raccontava matrimoni, comunioni e feste di lusso organizzate sotto la guida dello storico patron Antonio Polese, conosciuto da tutti come Don Antonio. Dopo la sua scomparsa, la gestione era passata alla figlia Imma Polese, protagonista della successiva trasmissione "Il Castello delle Cerimonie".



Con la chiusura definitiva si conclude anche una delle esperienze imprenditoriali più iconiche del settore degli eventi in Campania. Da oggi non sarà più possibile organizzare ricevimenti all'interno della struttura. L'ultimo evento autorizzato si è svolto nella giornata di ieri, ponendo fine a una storia iniziata oltre quattro decenni fa.



La cessazione dell'attività arriva al termine di un lungo contenzioso legato alla lottizzazione abusiva dei terreni sui quali sorge il complesso. Un percorso giudiziario che ha portato alla decisione definitiva di interrompere ogni attività di ristorazione all'interno della struttura.



La chiusura arriva inoltre in un periodo particolarmente delicato per il settore. I mesi estivi rappresentano infatti il momento di maggiore attività per matrimoni e cerimonie, con numerosi eventi già prenotati anche con largo anticipo. Per rispettare gli impegni assunti con i clienti, Imma Polese e il marito Matteo Giordano si sono attivati per individuare nuove location in grado di ospitare i ricevimenti programmati. Le soluzioni individuate sarebbero situate tra l'area vesuviana e quella stabiese, territori che ospitano numerose ville e strutture specializzate nell'organizzazione di eventi.



Grande attenzione anche per il futuro dei lavoratori. Una delegazione dei dipendenti della struttura è stata ricevuta nella mattinata odierna dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, per affrontare le conseguenze occupazionali della chiusura e valutare possibili percorsi di tutela per il personale coinvolto.



Con la fine dell'attività di La Sonrisa cala il sipario su un luogo che, nel corso degli anni, è diventato un simbolo delle grandi cerimonie e un fenomeno televisivo seguito da milioni di spettatori in tutta Italia.