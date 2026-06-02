A 14 e 17 anni girano con il kit del rapinatore nello scooter

un casco, un passamontagna e una pistola, elementi che hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti

Due giovanissimi, di 14 e 17 anni, uno scooter, un casco, un passamontagna e una pistola. È questa la sintesi di una serata di controlli dei carabinieri della sezione Vomero, che ha portato al fermo di due minorenni nel corso di un’attività di vigilanza sul territorio. L’intervento è scattato poco prima della mezzanotte in via Don Milani, dove una pattuglia ha notato due ragazzi che si intrattenevano nei pressi di uno scooter parcheggiato. L’atteggiamento dei giovani ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Lo scooter era in uso al 17enne. Durante la verifica del mezzo, e in particolare all’apertura del vano sottosella, i carabinieri hanno rinvenuto un vero e proprio “kit del rapinatore”: un casco, un passamontagna e una pistola, elementi che hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti.

Il materiale è stato sequestrato e i due ragazzi sono stati identificati e sottoposti alle procedure previste. Resta ora da chiarire la provenienza dell’arma e l’eventuale destinazione d’uso del kit rinvenuto.

L’episodio è al vaglio dell’autorità giudiziaria competente per i minorenni, mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire eventuali collegamenti con altri episodi criminosi nella zona.

Un controllo apparentemente di routine si è così trasformato in un intervento di rilievo investigativo, che riaccende l’attenzione sul fenomeno del coinvolgimento dei giovanissimi in contesti di illegalità e microcriminalità.