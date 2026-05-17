Violenta lite tra studentesse al capolinea degli autobus

La scena è stata ripresa con i telefoni cellulari da alcuni presenti

Mattinata di tensione a Vallo della Lucania, dove una violenta lite tra alcune studentesse di un istituto superiore è scoppiata nei pressi della stazione dei pullman, davanti a numerosi ragazzi e passanti. La scena è stata ripresa con i telefoni cellulari da alcuni presenti e i video, pubblicati poco dopo sui social network, hanno iniziato rapidamente a circolare online diventando virali nel giro di poche ore. Nelle immagini si vedono diverse giovani affrontarsi con spintoni, schiaffi, pugni e calci, mentre una delle ragazze coinvolte finisce anche a terra durante la colluttazione.

Intorno al gruppo, molte persone assistono alla scena filmando quanto stava accadendo, anche se nel video si notano pure alcuni tentativi da parte di studenti e passanti di intervenire per separare le ragazze e riportare la situazione alla calma prima che degenerasse ulteriormente.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno dato origine alla rissa. Al momento non sono note le motivazioni del litigio né il numero esatto delle persone coinvolte, ma sull’episodio sono già state informate le forze dell’ordine, che avvieranno gli accertamenti necessari per identificare le partecipanti e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini, famiglie e personale scolastico, anche per la rapidità con cui le immagini si sono diffuse sui social. La vicenda riaccende inoltre il dibattito sulla sicurezza nelle aree frequentate dagli studenti, in particolare nei pressi delle fermate degli autobus e dei principali punti di ritrovo all’uscita dalle scuole.

Non si tratta infatti del primo episodio di violenza registrato nei luoghi legati al trasporto pubblico studentesco. Proprio per questo, da più parti si chiede un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone considerate più sensibili, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di aggressione e garantire maggiore sicurezza ai giovani.