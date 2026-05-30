Va con un bastone contro i bambini, viene bloccato e preso a calci

sono intervenuti gli agenti per riportare la calma e prendere in consegna la persona coinvolta

Momenti di forte tensione nella serata a Battipaglia, dove un uomo è stato aggredito da alcuni cittadini dopo un episodio che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto minori. Stando alle informazioni iniziali, l’uomo avrebbe tentato di colpire alcuni bambini con una mazza, circostanza che ha immediatamente generato panico tra i presenti. La situazione avrebbe provocato una reazione da parte di alcuni residenti, che sarebbero intervenuti inseguendo e bloccando l’uomo in strada prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’individuo sarebbe stato raggiunto e fermato nei pressi di un veicolo, in un contesto caratterizzato da forte concitazione e dall’intervento spontaneo di più persone. Sul posto, poco dopo, sono intervenuti gli agenti per riportare la calma e prendere in consegna la persona coinvolta.

Restano al momento da chiarire con precisione la dinamica dei fatti, la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto sulla base delle testimonianze e degli elementi raccolti.