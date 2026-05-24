Una 12enne prova ad uscire di casa calandosi dal balcone, ma cade nel vuoto

Secondo quanto emerso, la ragazza non avrebbe mai manifestato particolari segnali di disagio

Una ragazzina di 12 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione a Nocera Inferiore, nel Salernitano, mentre tentava di allontanarsi di casa utilizzando delle lenzuola annodate come corda improvvisata. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in un condominio di via Eduardo De Filippo e avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe deciso di uscire senza farsi notare e, per riuscirci, avrebbe provato a calarsi dal balcone situato al primo piano dell’edificio. Dopo aver legato tra loro alcune lenzuola, la 12enne si sarebbe aggrappata nel tentativo di raggiungere la strada, ma qualcosa è andato storto: il sostegno ha ceduto e la ragazza è precipitata nel vuoto da diversi metri d’altezza, finendo violentemente sull’asfalto.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allertati dal forte rumore della caduta. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno soccorso la giovane e l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale di Nocera Inferiore. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, la studentessa è stata trasferita all’ospedale pediatrico Ospedale Santobono di Napoli per ulteriori accertamenti.

La 12enne ha riportato diverse fratture alle spalle e alle gambe, oltre a un trauma cranico. Gli esami eseguiti dai medici hanno escluso danni agli organi interni e, fortunatamente, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita, anche se resta sotto stretta osservazione.

Sotto choc i familiari, che non avrebbero mai immaginato un gesto simile. Secondo quanto emerso, la ragazza non avrebbe mai manifestato particolari segnali di disagio. Restano ancora da chiarire i motivi che l’avrebbero spinta a tentare la fuga.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Gianfranco Albanese. I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni dettaglio per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere le ragioni del gesto.