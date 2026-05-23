Truffatori in fuga investono due persone: sono gravissime

I soccorsi sono arrivati rapidamente e i due feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali

Momenti di terrore giovedì mattina nel parcheggio del supermercato Oasi, tra Zagarolo e Palestrina, dove una tentata rapina ai danni di un’anziana cliente si è conclusa con un gravissimo incidente stradale e due persone ricoverate in ospedale. Erano da poco passate le 12 quando tre uomini di origine cubana, arrivati a bordo di una Peugeot grigia successivamente risultata noleggiata, hanno individuato la loro vittima nel parcheggio del punto vendita. La donna, sola, aveva appena terminato la spesa ed era risalita in auto lasciando la borsa sul sedile del passeggero.

A quel punto i tre sarebbero entrati in azione utilizzando il cosiddetto “trucco della monetina”, una tecnica spesso impiegata per distrarre le vittime. Uno dei malviventi avrebbe attirato l’attenzione dell’anziana sostenendo che alcune monete le fossero cadute a terra, mentre gli altri due avrebbero approfittato di quel momento per aprire lo sportello dell’auto e impossessarsi rapidamente della borsa.

La donna ha iniziato a urlare nel tentativo di richiamare l’attenzione dei presenti, ma i tre erano già risaliti in macchina e stavano cercando di allontanarsi velocemente dal parcheggio.

La fuga, però, si è trasformata in tragedia pochi istanti dopo. Immettendosi sulla strada regionale 155 in direzione Roma, la Peugeot avrebbe effettuato una manovra improvvisa travolgendo uno scooter che stava transitando in quel momento.

L’impatto è stato violentissimo. Il conducente del motociclo e la ragazza che viaggiava con lui sono stati sbalzati sull’asfalto per diversi metri. I soccorsi sono arrivati rapidamente e i due feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali della capitale.

L’uomo, quarantenne originario di Labico, ha riportato una grave frattura alla tibia ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero preoccupanti.

Più grave invece la situazione della giovane di 24 anni che sedeva sul sellino posteriore dello scooter. Nonostante indossasse regolarmente il casco, avrebbe riportato un serio trauma cranico ed è tuttora ricoverata in terapia intensiva al Policlinico Tor Vergata in coma farmacologico, con prognosi riservata.

Subito dopo l’incidente, alcuni clienti del supermercato sono riusciti a bloccare uno dei tre uomini prima dell’arrivo dei Carabinieri. Gli altri due hanno tentato di scappare a piedi nelle campagne vicine, ma sono stati rintracciati e arrestati poco dopo dai militari intervenuti sul posto con numerose pattuglie.

Secondo alcuni testimoni, nei momenti immediatamente successivi allo schianto si sarebbero vissuti attimi di forte tensione. L’uomo fermato dai presenti avrebbe reagito con calci e spintoni prima di essere immobilizzato e consegnato alle forze dell’ordine.

I tre arrestati, di 36, 43 e 44 anni, avrebbero numerosi precedenti specifici e ora dovranno rispondere di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Regina Coeli.

Nel frattempo proseguono le indagini per chiarire ulteriori dettagli sull’accaduto e accertare anche chi abbia noleggiato l’auto utilizzata dai tre uomini. Sotto shock l’anziana vittima del tentato furto, che ha raccontato di essersi resa conto di quanto stava accadendo soltanto quando i malviventi erano ormai già in fuga.