Picchia la figlia e le spappola il fegato: è in fin di vita

Si è resa necessaria anche l’asportazione di una parte dell’organo.

Violenta aggressione in ambito familiare a Ischia, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 58 anni con l’accusa di tentato omicidio ai danni della figlia 36enne. L’intervento dei militari è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo in via Spinesante, in seguito a una segnalazione arrivata al 112 per una presunta violenza domestica. Una volta raggiunta l’abitazione, i carabinieri hanno trovato la donna gravemente ferita, con evidenti traumi e fratture al volto e in diverse parti del corpo. Nell’appartamento erano presenti anche numerose tracce di sangue. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata aggredita dal padre anche davanti alla madre, una donna di 57 anni.

Il 58enne è stato rintracciato poco dopo nelle vicinanze dell’abitazione e bloccato dai militari dell’Arma. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio.

La 36enne è stata soccorsa e trasferita in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Ischia, dove i medici hanno riscontrato lesioni interne particolarmente gravi. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per una lesione al fegato che ha reso necessaria anche l’asportazione di una parte dell’organo.

Attualmente la paziente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni restano critiche e la donna è ancora considerata in pericolo di vita.