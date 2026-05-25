Operaio 20enne colpito alla testa dalla giostra che sta riparando: corsa disperata in elisoccorso

Sull’accaduto sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità

Grave incidente sul lavoro a Lioni, in provincia di Avellino, dove un operaio di 20 anni è rimasto seriamente ferito durante un intervento di manutenzione a una giostra installata per i festeggiamenti dedicati a San Bernardino. L’episodio si è verificato nella serata di ieri all’interno del parco divertimenti allestito in paese. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando nei pressi di una grande altalena ancora in movimento quando sarebbe stato colpito violentemente durante l’oscillazione della struttura. L’impatto gli ha provocato una profonda ferita alla testa e una copiosa perdita di sangue.

Immediato l’allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure prestate direttamente nell’area della giostra, hanno richiesto l’intervento di un’eliambulanza vista la gravità delle condizioni del ragazzo.

Il 20enne è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove è arrivato nella tarda serata per essere sottoposto ad accertamenti e cure specialistiche. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici.

Sull’accaduto sono in corso verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate alle procedure di sicurezza durante le operazioni di manutenzione della giostra installata per la festa patronale.