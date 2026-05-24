Trovati 15 cellulari nel carcere di Poggioreale, 7 erano nella sezione "alta sicurezza"

I rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria hanno espresso apprezzamento per l’operato degli agenti

Nel corso di un fine settimana di controlli straordinari all’interno della casa circondariale di Carcere di Poggioreale, la polizia penitenziaria ha effettuato perquisizioni e sequestri che hanno portato al rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti in diversi reparti dell’istituto. L’operazione, resa nota dall’Uspp, ha interessato anche le sezioni di alta sicurezza, dove sono detenuti soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata. Nel complesso sono stati sequestrati 15 telefoni cellulari, oltre a circa 150 grammi di hashish e 20 grammi di cocaina.

Secondo quanto riferito, otto telefoni sono stati trovati nei padiglioni dei detenuti comuni, mentre altri sette sono stati recuperati nelle sezioni di alta sicurezza. Il ritrovamento delle sostanze stupefacenti e dei dispositivi telefonici ha confermato, ancora una volta, la presenza di canali illeciti di introduzione di materiali vietati all’interno dell’istituto.

I rappresentanti sindacali della polizia penitenziaria hanno espresso apprezzamento per l’operato degli agenti, sottolineando la complessità delle condizioni operative, aggravate dalla carenza di personale e dalle difficoltà strutturali dell’istituto. È stato inoltre ribadito come, nonostante tali criticità, il personale continui a garantire il controllo interno e la sicurezza grazie a interventi tempestivi e attività di vigilanza costante.

Tra le richieste avanzate, quella di dotare il personale di strumenti tecnologici più avanzati per il contrasto all’ingresso di dispositivi vietati, insieme a un adeguamento dell’organico per far fronte alle esigenze operative del carcere.