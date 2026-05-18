Trova giacca in Metro con dentro 200 euro

A raccontare l’episodio è stata la stessa ANM attraverso una nota ufficiale

Un gesto semplice ma carico di umanità quello avvenuto nella serata di ieri alla stazione Chiaiano della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Una giovane ragazza straniera ha infatti consegnato al personale ANM e alla guardia giurata una giacca trovata all’interno della stazione, al cui interno erano custoditi documenti personali e circa 200 euro in contanti. A raccontare l’episodio è stata la stessa ANM attraverso una nota ufficiale, sottolineando il valore del comportamento della ragazza: «Un gesto silenzioso e concreto che smentisce ancora una volta stereotipi e narrazioni negative spesso alimentate nei confronti degli stranieri».

Ricevuta la segnalazione, gli operatori della stazione hanno immediatamente attivato le procedure previste, contattando la Centrale Operativa dei Colli Aminei e diffondendo annunci lungo tutta la Linea 1 per rintracciare il proprietario della giacca smarrita.

Dopo pochi minuti il giovane proprietario è stato individuato presso la stazione Dante. Si tratta di Thomas, poco più che ventenne, che ha poi raggiunto nuovamente Chiaiano insieme al suo cagnolino per recuperare gli effetti personali.

All’interno della giacca c’erano ancora tutti i documenti e il denaro, senza che mancasse nulla. Il ragazzo, visibilmente emozionato e incredulo per quanto accaduto, ha voluto ringraziare il personale ANM, la guardia giurata e soprattutto la ragazza che aveva scelto di restituire tutto senza esitazioni.

Una storia di correttezza e senso civico che, in poche ore, ha raccolto numerosi commenti positivi sui social, diventando per molti un piccolo ma significativo esempio di solidarietà quotidiana.