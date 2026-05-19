Trans accoltellata al collo davanti ad un bar

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza

Una persona transgender è rimasta ferita in seguito a un’aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella zona di piazza Principe Umberto, a Napoli, nei pressi di Porta Capuana e piazza Garibaldi. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita al collo con un’arma da taglio all’esterno di un locale della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare, dove ha ricevuto le cure necessarie. I medici hanno emesso una prognosi di 12 giorni.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, la vittima si trovava in compagnia di un’amica quando sarebbe stata avvicinata da un uomo con il quale sarebbe nata una discussione.

Successivamente, sempre secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, l’aggressore avrebbe atteso l’uscita delle due donne dal locale per poi colpire la vittima e allontanarsi. Si tratta di elementi ancora al vaglio degli inquirenti.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nell’area di Porta Capuana, già interessata recentemente da altri gravi fatti di violenza. Nelle scorse settimane, infatti, nella stessa zona si era verificato un omicidio per il quale è stato arrestato un uomo di 58 anni.

Sul tema della sicurezza urbana il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una riunione dedicata alle problematiche dell’area di Porta Capuana, prevista presso la chiesa di Santa Caterina a Formiello.

Negli ultimi giorni, inoltre, sono stati rafforzati i controlli sul territorio con presidi fissi e maggiore vigilanza nelle aree considerate più sensibili del centro cittadino.