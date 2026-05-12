Tragico tamponamento, dopo il marito muore anche la moglie

Per la vicenda risultano indagati un fratello e una sorella, sui quali gli investigatori stanno cercando di chiarire chi fosse effettivamente alla guida

Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 25 aprile sulla strada Teggiano-Polla. Dopo la morte di Luigi Pepe, 75 anni, è deceduta anche la moglie, Maria Mastrangelo, anche lei 75enne e residente a San Pietro al Tanagro. La donna era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Luigi Curto, dove ha lottato per giorni tra la vita e la morte dopo le gravi ferite riportate nello schianto.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai militari dell’Arma dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, la Fiat Panda su cui viaggiavano i coniugi sarebbe stata tamponata da un’altra vettura.

Per la vicenda risultano indagati un fratello e una sorella, sui quali gli investigatori stanno cercando di chiarire chi fosse effettivamente alla guida dell’auto coinvolta nell’impatto. Entrambi devono rispondere dell’ipotesi di omicidio stradale colposo plurimo.

La morte di Maria Mastrangelo trasforma così il drammatico incidente in una doppia tragedia che ha profondamente colpito la comunità del Vallo di Diano.