Tragico incidente frontale, muore una donna

è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto

Tragedia della strada questa mattina a Montella, in provincia di Avellino, dove un incidente tra due autovetture è costato la vita a una donna di 80 anni. Lo scontro si è verificato alle porte del centro abitato, nei pressi di un supermercato, in una zona caratterizzata da un intenso flusso di traffico locale. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Range Rover e una Volkswagen Golf, a bordo della quale viaggiava la vittima.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, lo schianto sarebbe stato frontale e particolarmente violento. Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate e saranno oggetto degli approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Per la donna, una residente di 80 anni, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile.

Nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte anche altre persone, a bordo dell’altro veicolo, le cui condizioni non risulterebbero al momento preoccupanti, anche se sono state affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto per gli accertamenti del caso.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ai rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le responsabilità e comprendere l’esatta sequenza dei fatti che hanno portato al tragico impatto.