Primi quattro ricoveri al nuovo Ospedale di Comunità

Attualmente dispone di otto posti letto attivi, che diventeranno 18 a pieno regime.

Primi quattro ricoveri nella nuova struttura sanitaria di via Gaetano De Rosa a Bacoli: entra nel vivo l’attività dell’Ospedale di Comunità dell’ASL Napoli 2 Nord, destinato alla gestione dei pazienti cronici nella fase successiva alle cure ospedaliere. I pazienti, tutti over 65, presentano patologie come bronchite in riacutizzazione, insufficienza renale e sepsi urinaria già trattata in urgenza presso il presidio Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma necessitano ancora di monitoraggio clinico.

La struttura di Bacoli è una delle tre già operative sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord, insieme agli ospedali di comunità di Arzano e Caivano. Attualmente dispone di otto posti letto attivi, che diventeranno 18 a pieno regime.

All’interno sono presenti strumenti diagnostici adeguati per pazienti a bassa complessità assistenziale e un punto prelievi, con esami processati presso il laboratorio di Pozzuoli e referti consultabili anche da remoto.

“La struttura rappresenta un ulteriore segnale di attenzione ai cittadini – ha spiegato la direttrice generale Monica Vanni – offrendo un livello intermedio di assistenza per quei pazienti che, superata la fase critica, hanno bisogno di un periodo di stabilizzazione prima del rientro a casa”.

Il percorso assistenziale è coordinato dalla Centrale Operativa Territoriale e coinvolge anche i servizi del distretto e, se necessario, i servizi sociali comunali. Uno dei pazienti ricoverati è già stato dimesso, proseguendo il proprio percorso in regime protetto sul territorio.

Responsabile sanitaria della struttura è Loredana Pacelli. L’obiettivo è migliorare l’appropriatezza delle cure, ridurre i ricoveri impropri e ottimizzare le risorse sanitarie.

Intanto, per martedì 5 maggio alle ore 10:30 è prevista la visita ufficiale della direzione strategica dell’Asl Napoli 2 Nord insieme al sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e alle istituzioni locali.