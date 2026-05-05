La titolare apre il bar e si ritrova una pistola puntata contro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini

Rapina a mano armata nella notte a Eboli, dove nel mirino dei malviventi è finita una commerciante, titolare del Bar Emily, situato nella frazione di Santa Cecilia, lungo la statale 18. Il colpo è stato messo a segno intorno alle 3:30, in una fascia oraria particolarmente delicata, poco prima dell’apertura dell’attività.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna stava raggiungendo l’ingresso del locale per iniziare la giornata di lavoro quando è stata improvvisamente avvicinata da tre uomini incappucciati. I rapinatori, armati di pistole e forbici, hanno agito in modo rapido e coordinato: l’hanno bloccata e minacciata, costringendola a consegnare la borsa che portava con sé.

All’interno c’erano circa duemila euro in contanti, che i malviventi sono riusciti a sottrarre in pochi istanti. Subito dopo il colpo, si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, una Lancia Delta, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La vittima, profondamente scossa dall’accaduto, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti: non avrebbe riportato ferite fisiche rilevanti, ma ha avuto bisogno di assistenza per lo shock subito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando eventuali immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze utili. Non si esclude che i rapinatori fossero a conoscenza delle abitudini della vittima, dettaglio che potrebbe aver facilitato l’azione criminosa.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili, mentre le forze dell’ordine hanno già disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio, soprattutto nelle ore notturne.