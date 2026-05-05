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Bandiere Blu 2026: l'elenco aggiornato di tutte le località con mare immacolato e fantastico

Il riconoscimento della Bandiera Blu non premia soltanto la bellezza del mare, ma segue criteri rigorosi

A cura di Redazione
05 maggio 2026 17:00
Bandiere Blu 2026: l'elenco aggiornato di tutte le località con mare immacolato e fantastico -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Le Bandiere Blu 2026 confermano ancora una volta la centralità dell’Italia nel panorama europeo del turismo balneare, con numeri in ulteriore crescita e una distribuzione sempre più ampia lungo tutto il territorio costiero. Secondo i dati diffusi dalla FEE (Foundation for Environmental Education), sono 250 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2026, a testimonianza non solo della qualità delle acque, ma anche dell’impegno crescente su sostenibilità ambientale, servizi e accessibilità.

Tra le regioni più premiate si conferma in testa la Liguria, seguita dalla Puglia, che continua la sua forte crescita grazie a località iconiche del Salento e del Gargano. Ottimi risultati anche per la Calabria, che consolida anno dopo anno la sua presenza nella classifica, e per la Toscana, che unisce paesaggi naturali e servizi turistici di alto livello.

In particolare, la Campania si conferma tra le destinazioni più attrattive, trainata dal Cilento e dalla Costiera Amalfitana, con località come Castellabate, Pollica e Positano, oltre a conferme importanti per l’area di Capri e Anacapri.

Il riconoscimento della Bandiera Blu non premia soltanto la bellezza del mare, ma segue criteri rigorosi: qualità delle acque certificata da campionamenti regolari, gestione efficiente dei rifiuti, servizi di sicurezza e salvataggio, accessibilità per persone con disabilità ed educazione ambientale.

Il risultato finale è una mappa del turismo balneare italiano sempre più orientata alla sostenibilità, in cui la qualità ambientale diventa un elemento decisivo tanto quanto l’attrattiva paesaggistica.

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