Tir precipita e distrugge una palestra

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la polizia municipale

Un grave incidente si è verificato a Pozzuoli, lungo la tratta dismessa della Cumana nei pressi della stazione Cappuccini, dove sono in corso lavori legati alle vie di fuga per il fenomeno del bradisismo.

Un camion carico di terreno è improvvisamente precipitato dal margine della strada sopraelevata, finendo nel cortile di un condominio. Nella caduta il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco, schiantandosi contro una palestra situata al piano seminterrato dell’edificio, che è stata in gran parte distrutta dall’impatto e dal materiale trasportato.

Il conducente del tir è rimasto ferito: soccorso immediatamente dai presenti e dal personale del 118, è stato stabilizzato e poi trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la polizia municipale per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi. Per rimuovere il mezzo è stato necessario l’utilizzo di una gru.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine dell’incidente potrebbe esserci un cedimento del terreno lungo il bordo della carreggiata. Il carico di terra si è riversato all’interno dei locali della palestra, causando danni ingenti ma, fortunatamente, senza coinvolgere altre persone: al momento dell’incidente la struttura non era affollata.

L’episodio ha generato forte paura tra i residenti e i lavoratori della zona, già interessata da cantieri e interventi legati alla gestione del rischio bradisismico. Le autorità stanno ora verificando le cause precise dell’accaduto e le eventuali responsabilità.