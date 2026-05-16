Tir perde il carico sulla Statale e colpisce due motociclisti

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’arteria e nella rimozione dei materiali

Paura nella notte lungo la statale 145 “Sorrentina”, dove un tir in transito ha perso parte del carico travolgendo alcuni motociclisti. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte all’altezza di Seiano, nel territorio comunale di Vico Equense, provocando momenti di forte tensione e pesanti disagi alla circolazione verso la penisola sorrentina. Secondo una prima ricostruzione, l’autoarticolato trasportava piattaforme in cemento e acciaio che, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero improvvisamente sganciate dal rimorchio finendo sulla carreggiata. Le strutture, particolarmente pesanti, hanno invaso la strada proprio mentre transitavano alcuni motociclisti, che non sono riusciti a evitare l’impatto.

Almeno due centauri sono rimasti feriti. Uno di loro avrebbe riportato conseguenze più serie ed è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere di Ponticelli. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti prima del trasporto negli ospedali della zona.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’arteria e nella rimozione dei materiali precipitati dal mezzo pesante. Parte del carico avrebbe inoltre colpito violentemente il parapetto laterale della strada, danneggiandolo in modo significativo e aumentando ulteriormente i rischi per la viabilità.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità legate al fissaggio del carico trasportato dal tir.

L’episodio ha avuto pesanti conseguenze anche sul traffico. La statale Sorrentina è rimasta chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni, causando lunghe code e forti rallentamenti per chi era diretto verso la costiera sorrentina o doveva rientrare verso Napoli. Gli automobilisti sono stati costretti a utilizzare percorsi alternativi attraverso la zona collinare di Vico Equense per raggiungere Piano di Sorrento e gli altri comuni della penisola.

Solo nelle prime ore del mattino la circolazione è stata parzialmente ripristinata con un senso unico alternato. Successivamente, terminate le operazioni di rimozione e pulizia della carreggiata, il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni.