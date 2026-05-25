Terribile lite tra due gruppi in vacanza a Capri

La tensione ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri e della Guardia Costiera

A Capri, nel borgo di Marina Grande, una discussione nata per motivi banali tra due gruppi di turisti si è trasformata in una lite che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nelle ore di maggiore afflusso, quando traghetti e aliscafi riportano a terra i visitatori al termine della giornata sull’isola, rendendo l’area portuale particolarmente affollata.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro sarebbe nato da alcuni commenti rivolti a una persona appartenente a uno dei gruppi. Da lì la situazione sarebbe rapidamente degenerata, passando dalle parole ai toni accesi fino allo scontro fisico tra alcuni dei presenti.

La tensione ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri e della Guardia Costiera, già presenti nella zona portuale. Gli operatori sono riusciti a riportare la calma, identificando i soggetti coinvolti e separando i due gruppi per evitare ulteriori contatti.

Per scongiurare nuove tensioni, i turisti sono stati poi imbarcati su diverse corse di rientro verso la terraferma, partite in orari differenti. L’episodio si è così concluso senza ulteriori conseguenze, ma ha attirato l’attenzione dei presenti in uno dei punti più affollati dell’isola nei fine settimana.