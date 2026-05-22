Nota pasticciera colpita dall'olio bollente, è al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli

Le condizioni della donna sono apparse da subito molto serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso

Paura a Roccadaspide, nel cuore del Salernitano, dove una donna, titolare di una conosciuta pasticceria artigianale della zona, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto all’interno del laboratorio mentre era al lavoro. L’episodio si è verificato durante le normali attività di preparazione dei dolci. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava vicino ai fornelli quando una violenta fiammata, sprigionatasi improvvisamente da olio bollente, l’ha investita in pieno provocandole ustioni profonde in più parti del corpo.

I momenti successivi all’incidente sono stati concitati. Nel laboratorio si sono vissuti attimi di forte tensione, con la richiesta immediata di soccorsi dopo aver compreso la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure direttamente nella struttura.

Le condizioni della donna sono apparse da subito molto serie, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso. Dopo la stabilizzazione, la paziente è stata trasferita in elicottero all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stata ricoverata nel centro specializzato per i grandi ustionati.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, suscitando forte preoccupazione tra clienti, amici e residenti che conoscono la donna e l’attività commerciale, considerata da anni un punto di riferimento della zona.

Nel frattempo sono stati avviati accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare cosa abbia provocato la fiammata che ha investito la pasticcera mentre lavorava nel laboratorio artigianale.

L’episodio riporta l’attenzione anche sui rischi presenti nelle attività di cucina e produzione alimentare, dove l’utilizzo quotidiano di olio bollente, forni e alte temperature può trasformarsi in pochi istanti in un grave pericolo per chi lavora.