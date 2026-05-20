Terremoto in Campania, paura nella notte

Si è trattato di una scossa di lieve intensità che non ha provocato danni né particolari criticità

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte in Alta Irpinia, in provincia di Avellino. Il sisma è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 3.12 con epicentro nel territorio di Lioni. Secondo i dati diffusi dall’Ingv, il movimento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 ML e una profondità di circa 12 chilometri. Si è trattato di una scossa di lieve intensità che non ha provocato danni né particolari criticità.

Il terremoto, proprio per la bassa magnitudo, non sarebbe stato avvertito dalla popolazione e soltanto gli strumenti di rilevazione hanno registrato il movimento della terra.

Nonostante ciò, in Irpinia ogni evento sismico continua inevitabilmente a suscitare attenzione e preoccupazione, anche alla luce della storia del territorio, profondamente segnato dal terremoto del 1980.