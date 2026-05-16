Terra dei Fuochi, ci sono 40mila euro per Poggiomarino

Ad annunciare l’arrivo dei fondi sono stati i commissari straordinari del Comune

Nuove risorse per la lotta ai roghi tossici e agli sversamenti abusivi nel territorio di Poggiomarino. Il Comune vesuviano beneficerà infatti di un finanziamento di circa 40mila euro destinato al rafforzamento delle attività di controllo ambientale nell’ambito del piano straordinario dedicato alla Terra dei Fuochi. Il contributo economico, assegnato attraverso il Fondo Unico Giustizia e inserito nelle iniziative coordinate dal Ministero dell’Interno, servirà a intensificare le misure di prevenzione e contrasto ai reati ambientali che continuano a colpire diverse aree del territorio.

Ad annunciare l’arrivo dei fondi sono stati i commissari straordinari del Comune di Poggiomarino, che hanno definito il finanziamento uno strumento importante per migliorare il monitoraggio del territorio e rafforzare le attività a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Le risorse saranno utilizzate per incrementare i controlli della polizia municipale, attivare servizi straordinari di vigilanza e installare nuovi sistemi di videosorveglianza, comprese telecamere e fototrappole, nelle zone considerate maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti e degli incendi dolosi.

L’obiettivo è quello di rendere più efficace il presidio del territorio, contrastando pratiche illegali che da anni rappresentano una delle emergenze ambientali più gravi dell’area vesuviana e della cosiddetta Terra dei Fuochi.

I commissari straordinari hanno inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale tra amministrazioni locali, Prefettura e forze dell’ordine, ritenuta fondamentale per fronteggiare un fenomeno che continua ad avere pesanti conseguenze sia sul piano ambientale sia sulla salute dei cittadini.