Incidente in viaggio di nozze, muoiono sposini di 25 anni

Lo schianto è stato particolarmente violento

Doveva essere il viaggio più bello della loro vita, trasformato invece in una tragedia che ha sconvolto due famiglie e l’intera comunità locale. Elisabeth Graham e Luke Alan Lionverger, entrambi statunitensi e di appena 25 anni, hanno perso la vita nel pomeriggio di giovedì in un grave incidente stradale avvenuto a Sciacca, nell’Agrigentino. I due neo sposi si trovavano in Sicilia per la loro luna di miele. Dopo aver visitato città simbolo del turismo italiano come Venezia e Palermo, la vacanza si è drammaticamente interrotta lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nei pressi della località balneare di Sciacca.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, si è verificato un violento impatto frontale con un’automobile all’altezza del chilometro 128,520 della statale.

Lo schianto è stato particolarmente violento. L’auto coinvolta, infatti, dopo l’urto si è ribaltata terminando la propria corsa fuori dalla carreggiata. Per i due giovani turisti americani non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e i soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale sanitario del 118, le forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel ripristino della normale circolazione stradale. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.