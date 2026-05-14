Cercano di fare cadere i ciclisti del Giro d'Italia, in due bloccati dalla polizia di Nola

alcuni corridori hanno perso momentaneamente l’equilibrio e sbandato, ma nessuno è finito a terra

Hanno tentato di invadere la carreggiata durante il passaggio del Giro d’Italia con l’obiettivo di ostacolare i corridori e provocarne la caduta. Per questo due giovani, di 19 e 20 anni, sono stati individuati e denunciati dagli agenti del commissariato di Nola nel corso della tappa che attraversava il territorio di San Vitaliano, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i due avrebbero approfittato del transito della carovana rosa per avvicinarsi improvvisamente ai ciclisti lungo il percorso di gara, tentando di spintonarli mentre erano in piena corsa. Un gesto estremamente pericoloso che avrebbe potuto causare conseguenze molto gravi per gli atleti e per il pubblico presente.

Fortunatamente il tentativo non è riuscito: alcuni corridori hanno perso momentaneamente l’equilibrio e sbandato, ma nessuno è finito a terra e la gara è potuta proseguire regolarmente senza incidenti.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno rapidamente identificato i responsabili, che sono stati denunciati con l’accusa di aver messo in pericolo l’incolumità pubblica nel corso di una manifestazione sportiva. L’episodio ha suscitato forte indignazione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, soprattutto per il rischio concreto corso dai partecipanti alla competizione ciclistica più importante d’Italia.