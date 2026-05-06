Tassisti lanciano uova e bottiglie contro i vigili

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato quando il vigile ha invitato due manifestanti a bordo di uno scooter a indossare il casco

Momenti di tensione nel centro di Napoli durante il corteo dei tassisti che ha attraversato la città. L’episodio più critico si è verificato lungo corso Umberto I, dove un agente della polizia municipale è stato preso di mira con il lancio di una bottiglietta di plastica e di un uovo. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato quando il vigile ha invitato due manifestanti a bordo di uno scooter a indossare il casco, obbligatorio per legge. Da quel momento, dal centro del corteo sarebbe partito il gesto contro l’agente. L’episodio si inserisce in un clima già teso, con attriti registrati nel corso della mattinata tra tassisti e conducenti NCC (noleggio con conducente).

Proprio le associazioni degli NCC hanno condannato quanto accaduto, parlando di atteggiamenti violenti e di una pericolosa “giustizia fai-da-te”. I rappresentanti di categoria – tra cui esponenti di Sistema Trasporti Campania, Federnoleggio e Acncc – hanno ribadito che il diritto allo sciopero va rispettato, ma non può degenerare in atti vandalici o aggressioni.

Nel loro intervento, hanno anche sottolineato la necessità di superare lo scontro tra taxi e NCC, invitando entrambe le categorie a collaborare per ottenere regole più chiare e garantire un servizio migliore agli utenti.

La situazione, pur restando sotto controllo, evidenzia ancora una volta le tensioni presenti nel settore del trasporto pubblico non di linea, in attesa di una regolamentazione più condivisa.