Tamponamento sull'A1 tra tir, feriti bloccati tra le lamiere

sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario

Serata di disagi lungo l’Autostrada A1, dove un grave incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, in direzione nord, all’altezza del chilometro 633. Secondo le prime ricostruzioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto almeno tre mezzi pesanti. L’impatto ha avuto conseguenze pesanti sulla viabilità, con il traffico rapidamente andato in tilt e lunghe file di veicoli incolonnati.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente né le condizioni delle persone coinvolte. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale circolazione e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro