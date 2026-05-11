Suv rubato in pieno giorno, il video finisce sul web

L’azione è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza e il filmato, della durata di 114 secondi, è rapidamente circolato online

Ancora un episodio di furti d’auto nel Nord Barese, dove la criminalità torna a colpire in pieno giorno con modalità rapide e organizzate. A Giovinazzo, nella giornata di domenica 10 maggio, due uomini incappucciati hanno rubato un’Audi Q3 parcheggiata in via Rollo, nei pressi del centro sportivo Netium. Il colpo è avvenuto in pochi minuti e con una dinamica particolarmente veloce: i due soggetti hanno agito mentre un terzo complice attendeva a bordo di un’altra Audi Q3, presumibilmente utilizzata come vettura d’appoggio per la fuga.

L’azione è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza e il filmato, della durata di 114 secondi, è rapidamente circolato online diventando virale. Le immagini mostrano la rapidità dell’intervento, che si sarebbe concluso in meno di due minuti.

L’episodio si inserisce in una più ampia serie di furti d’auto che stanno interessando l’area, alimentando preoccupazione tra residenti e forze dell’ordine per la frequenza e la modalità sempre più organizzata di questi colpi.