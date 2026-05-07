Sul Lungomare nuovi semafori con telecamere intelligenti

Il progetto interessa il tratto che collega Piazza Vittoria all’area del Molosiglio

Il nuovo volto del lungomare di Napoli passa anche dalla tecnologia. Sul tratto compreso tra Via Partenope e Via Nazario Sauro arriveranno infatti semafori intelligenti con telecamere in grado di rilevare il passaggio con il rosso, sistemi di videosorveglianza, wi-fi pubblico e pannelli luminosi per l’infomobilità.

Le nuove installazioni fanno parte del progetto di riqualificazione urbana del lungomare cittadino e valgono circa 300mila euro. La misura è contenuta nella delibera comunale approvata lo scorso marzo e destinata al passaggio in Consiglio comunale per consentire il completamento dell’intervento finanziato complessivamente con 13,5 milioni di euro.

Il progetto interessa il tratto che collega Piazza Vittoria all’area del Molosiglio e punta a trasformare il lungomare in una vera “smart road”, cioè una strada dotata di sistemi tecnologici avanzati per la gestione del traffico e della sicurezza.

Tra le opere già previste ci sono la nuova pavimentazione in pietra lavica etnea e pietra bianca di Trani, l’ampliamento dei marciapiedi e la riorganizzazione della viabilità con due corsie dedicate alle auto e una pista ciclabile.

La parte tecnologica, ancora da completare, comprende invece:

semafori intelligenti e adattivi;

telecamere per il controllo del traffico e delle infrazioni;

pannelli a messaggio variabile per informare gli automobilisti sulla percorribilità del lungomare;

rete wi-fi pubblica;

sistemi di monitoraggio ambientale e dei flussi di traffico;

videosorveglianza urbana.

Le telecamere potranno essere utilizzate anche per elevare multe automatiche a chi attraversa con il semaforo rosso, ma per rendere operativo il sistema sarà necessario un accordo specifico con la Polizia Locale e la Questura.

L’aspetto economico resta centrale: il finanziamento del programma POC Metro scade infatti il 31 dicembre 2026 e il Comune deve completare e rendicontare tutte le opere entro quella data per evitare di perdere i fondi disponibili.

Il progetto di riqualificazione del lungomare ha origini lontane: il primo studio preliminare risale al 2014, mentre il finanziamento è arrivato nel 2016 nell’ambito dei programmi destinati alle città metropolitane del Sud Italia. Negli anni successivi sono state approvate le varie fasi operative fino all’affidamento dei lavori alla Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.