Auto contro muro, muore ragazzo a Boscoreale

I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano ricoverati in prognosi riservata

Tragico incidente stradale nella notte a Boscoreale, dove un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo lo schianto dell’auto su cui viaggiava insieme ad altri due giovani. Il sinistro è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Settetermini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata insieme al personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi sarebbe finita violentemente contro un muro per cause ancora da accertare.

Nell’impatto ha perso la vita Giuseppe Vangone, morto sul colpo prima dell’arrivo dei soccorsi. Con lui viaggiavano altri due giovani, di 22 e 20 anni, entrambi residenti a Torre Annunziata. I feriti sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e si trovano ricoverati in prognosi riservata: il 22enne è stato trasferito all’Ospedale del Mare, mentre il 20enne è ricoverato presso l’Ospedale San Leonardo.

La salma del giovane deceduto è stata messa a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che coordina le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Il corpo è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia.