Registra video per TikTok mentre guida il tir, camionista denunciato

gli agenti hanno disposto anche la sospensione della patente di guida

Un camionista è stato fermato e pesantemente sanzionato dalla Polizia Stradale di Benevento dopo essere stato sorpreso alla guida del proprio Tir mentre utilizzava il telefono cellulare per registrare video da pubblicare sui social network. L’episodio si è verificato lungo la Statale Telesina, durante un ordinario servizio di vigilanza stradale effettuato dagli agenti della Polstrada sannita. L’attenzione della pattuglia è stata attirata dall’andatura anomala del mezzo pesante, che procedeva con evidenti sbandamenti e movimenti irregolari lungo la carreggiata, creando potenziali rischi per gli altri automobilisti in transito. Insospettiti dalla condotta del conducente, gli agenti hanno deciso di seguire il Tir per alcuni tratti della strada, accertando che alla base di quella guida pericolosa vi fosse l’utilizzo dello smartphone.

Dopo aver intimato l’alt al camionista, i poliziotti hanno verificato che l’uomo stava utilizzando il cellulare mentre era al volante, intento a registrare contenuti video destinati ai propri canali social. Come se non bastasse, durante il controllo è emerso anche che il conducente viaggiava senza indossare la cintura di sicurezza, violando ulteriormente le norme previste dal Codice della Strada.

Per il camionista sono così scattate sanzioni amministrative particolarmente severe: oltre alla multa per l’utilizzo del telefono durante la guida e per il mancato uso della cintura, gli agenti hanno disposto anche la sospensione della patente di guida, considerata la pericolosità del comportamento tenuto alla guida di un mezzo pesante.

Dagli accertamenti successivi è inoltre emerso che il conducente sarebbe già noto sui social network proprio per la pubblicazione di filmati realizzati mentre si trova al volante. Video che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mostrerebbero spesso comportamenti apertamente contrari alle regole della sicurezza stradale e alle disposizioni del Codice della Strada.

L’episodio riaccende così l’attenzione sul fenomeno dell’utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida, pratica considerata tra le principali cause di distrazione e di incidenti stradali, soprattutto quando coinvolge mezzi pesanti che, per dimensioni e massa, possono trasformarsi in un grave pericolo per la circolazione. Proprio per questo la Polizia Stradale continua a intensificare i controlli sulle principali arterie del territorio, con particolare attenzione ai comportamenti che mettono a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.