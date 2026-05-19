Statua di Padre Pio con una lacrima rossa, la Curia porta ad analizzarla

Il sacerdote avrebbe tentato di rimuovere la macchia senza riuscirci

Sta suscitando curiosità e attenzione nella comunità di Macerata Campania, in provincia di Caserta, un episodio legato a una statua di Padre Pio collocata all’esterno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, nella frazione di Casalba. Secondo quanto emerso, lo scorso 18 aprile una fedele avrebbe notato una traccia rossastra sotto l’occhio sinistro della statua del santo di Pietrelcina, simile a una lacrima. L’episodio sarebbe stato successivamente segnalato al parroco della chiesa, don Girolamo Capuano.

Il sacerdote, recatosi sul posto il giorno seguente, avrebbe tentato di rimuovere la macchia senza riuscirci. Dopo una prima verifica, il parroco ha quindi informato la Curia competente, seguendo le procedure previste in casi simili.

In attesa di ulteriori accertamenti, la statua è stata trasferita all’interno della chiesa e sostituita temporaneamente con una raffigurazione di Madre Teresa di Calcutta.

Nella giornata di ieri, a circa un mese dalla segnalazione iniziale, personale incaricato dalla Curia ha prelevato la statua per sottoporla ad analisi e verifiche tecniche volte ad accertare la natura della sostanza presente sul volto.

La Chiesa, soprattutto dopo recenti vicende analoghe finite al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, mantiene particolare prudenza nell’esaminare fenomeni di questo tipo. Eventuali valutazioni o riconoscimenti ufficiali seguono infatti procedure rigorose che coinvolgono le autorità ecclesiastiche competenti.

Nel frattempo, nella comunità locale si sono diffuse diverse interpretazioni dell’accaduto, mentre il parroco ha invitato i fedeli alla cautela e a evitare conclusioni affrettate.

Don Capuano, intervistato nel corso di una trasmissione televisiva, ha inoltre riferito di aver visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate all’esterno della chiesa, senza rilevare movimenti o presenze sospette nei pressi della statua.

Sarà ora l’esito degli accertamenti tecnici a chiarire la natura della macchia e a fornire eventuali ulteriori elementi sulla vicenda.