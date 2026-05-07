Stadio Maradona, partono i lavori per riaprire il terzo anello

Il terzo anello è sostenuto da 28 tralicci e permetterà di aumentare la capienza dei posti economici

Nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, in onda su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che ha fatto il punto sugli interventi previsti allo stadio Diego Armando Maradona. L’assessore ha spiegato che il primo intervento riguarderà il terzo anello dell’impianto, dove verrà avviata una fase sperimentale per ridurre vibrazioni e rumori provenienti dallo stadio.

«Il primo intervento che vogliamo mettere in atto sarà quello di installare una serie di ammortizzatori funzionali ad attenuare le vibrazioni e i rumori provenienti dallo stadio. Il primo prototipo sarà installato alla fine del campionato al centro della Curva B, scelta per non interferire con l’organizzazione dei concerti», ha dichiarato Cosenza.

L’assessore ha poi spiegato il funzionamento del sistema: «Il principio è lo stesso degli ammortizzatori di automobili e treni. Si tratta di molle e dissipatori che modificano e riducono gli effetti delle vibrazioni provenienti dallo stadio».

Sul fronte UEFA, Cosenza ha precisato che al momento non sono stati fissati nuovi incontri ufficiali, anche se il dialogo resta aperto. «Ci saranno sicuramente altri incontri con i vertici UEFA. Forse a giugno è previsto un nuovo confronto, ma non c’è ancora una data precisa. Nel frattempo siamo in colloquio continuo con la FIGC per definire dettagli legati agli accessi e agli spazi destinati ai media».

L’assessore ha poi rassicurato sul nome dello stadio: «Il nome resterà assolutamente quello, al di là degli sponsor che arriveranno e dei lavori che faremo. Mica siamo pazzi. Abbiamo uno sponsor in cielo il cui nome vale, dal punto di vista affettivo e finanziario, più di qualsiasi altro sponsor».

Cosenza ha sottolineato l’importanza del terzo anello per la ristrutturazione complessiva dell’impianto: «È essenziale per i lavori allo Stadio Maradona e a fine giugno inizieranno gli interventi. Il terzo anello è sostenuto da 28 tralicci e ci permetterà di aumentare la capienza dei posti economici. Quando partiranno i lavori al primo anello, avremo bisogno di spazi dove trasferire parte della capienza senza ridurla».

Sulla visibilità dal terzo anello, l’assessore ha spiegato che i posti rispettano i parametri UEFA: «La partita si vede nei limiti imposti dalla UEFA. È una prospettiva diversa, più distante ma valida. In passato quei posti sono già stati utilizzati e, in alcuni casi, si vede meglio rispetto ad alcune aree delle curve o dei distinti inferiori che oggi non rispettano i parametri richiesti».

Infine, Cosenza si è espresso favorevolmente sull’ipotesi di concedere la cittadinanza onoraria al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: «Sono assolutamente favorevole. Ha portato due scudetti a Napoli senza Maradona e senza i più grandi calciatori della storia. È un genio che ha portato qui giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia».