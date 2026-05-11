Sta scavalcando il cancello di casa della ex, bloccato in extremis

Una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza cercando anche di colpire i carabinieri

Un 26enne di origini straniere, senza fissa dimora, è stato arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo un intervento avvenuto a tutela di una donna già sottoposta a misure di protezione. Il giovane è stato individuato nei pressi dell’abitazione della donna, residente a Paternopoli, nell’ambito delle attività di prevenzione predisposte per contrastare episodi di violenza nei suoi confronti, di cui l’uomo sarebbe già stato responsabile in precedenza.

Alla vista dei militari, il 26enne avrebbe tentato di fuggire. Una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza cercando anche di colpire i carabinieri. Per bloccarlo, i militari sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray urticante.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Benevento, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di interventi di tutela attivati dalle forze dell’ordine a protezione di persone particolarmente vulnerabili e già esposte a episodi di violenza.