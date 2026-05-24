Spiaggia libera chiusa, scoppia la protesta dei bagnanti

Le criticità sono ora al centro dell’attenzione delle autorità competenti

Caos lungo il litorale di Posillipo, dove la temporanea assenza di nuove assegnazioni degli spazi demaniali ha creato forti disagi nell’accesso agli arenili. In particolare, la spiaggetta delle Monache risulta al momento non raggiungibile, situazione che ha dirottato un elevato numero di bagnanti verso un unico punto di accesso. La concentrazione dei flussi si è riversata sulle strette scalette che conducono al lido Ondine, con conseguente affollamento della spiaggia ai piedi di Palazzo Donn’Anna, dove si sono registrate condizioni di forte pressione e difficoltà nella gestione degli spazi.

Sul posto sono intervenuti anche rappresentanti istituzionali e territoriali, tra cui l’onorevole Francesco Emilio Borrelli e alcuni esponenti della prima municipalità, per sollecitare la riapertura di percorsi di accesso al mare e garantire una fruizione ordinata delle aree balneari. In una nota congiunta, è stato richiesto che la spiaggia delle Monache torni quanto prima accessibile, sottolineando come la chiusura comporti disagi per i cittadini e una limitazione della libera fruizione del mare.

Secondo quanto segnalato, anche l’area libera di Baia Donn’Anna sta registrando un forte afflusso di persone, con accessi ridotti e spazi limitati per la gestione dei flussi. Alcuni punti risultano privi di servizi essenziali come cestini e adeguati percorsi di deflusso, elemento che ha contribuito a rendere più complessa la situazione complessiva.

Le criticità sono ora al centro dell’attenzione delle autorità competenti, chiamate a valutare soluzioni organizzative in vista della stagione balneare.