Spiagge libere, via alle grandi pulizie

le attività di riqualificazione degli spazi pubblici proseguono con l’obiettivo di garantire aree più curate e accessibili ai cittadini

Il Comune di Napoli ha avviato una serie di interventi sulle spiagge libere di Posillipo, con operazioni di pulizia e sistemazione dell’arenile in vista della stagione estiva. Attraverso un messaggio diffuso sui canali social istituzionali, il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che le attività di riqualificazione degli spazi pubblici proseguono con l’obiettivo di garantire aree più curate e accessibili ai cittadini. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, è in corso anche il lavoro relativo alle procedure per le concessioni balneari, condotto in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale. L’obiettivo dichiarato è quello di arrivare all’apertura e all’attrezzaggio delle spiagge comunali entro il 1° giugno.

Nel frattempo, la questione è stata oggetto di una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi in Prefettura, durante la quale si è discusso dello stato delle concessioni e delle procedure in corso. L’Autorità Portuale ha riferito che la gara per l’affidamento è in fase conclusiva e che l’aggiudicazione dovrebbe avvenire entro la prossima settimana.

Tra i punti affrontati figura anche la situazione della spiaggia libera “Bagno Sirena”, sempre a Posillipo, in relazione alla recente pronuncia del TAR Campania sul bar situato nelle vicinanze dell’arenile, che potrebbe incidere sulle modalità di accesso pubblico all’area marittima durante gli orari di apertura dell’attività commerciale.

Parallelamente, è in fase di predisposizione una comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di un condominio situato lungo le vie di accesso alla spiaggia, con l’ipotesi di provvedimenti in autotutela demaniale per la rimozione di eventuali ostacoli al libero passaggio verso il demanio marittimo. L’amministrazione comunale e l’Autorità Portuale intendono inoltre disporre l’apertura dei varchi e la rimozione di impedimenti al transito pedonale.

Il Prefetto Michele di Bari ha infine richiamato l’attenzione sull’esigenza di effettuare verifiche e sopralluoghi per monitorare eventuali criticità legate all’afflusso di persone, al fine di garantire condizioni di sicurezza e una corretta fruizione delle spiagge pubbliche.