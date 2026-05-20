Sperona l'auto della polizia e ferisce tre agenti

Gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno verificando con attenzione la dinamica dei fatti

Scene da inseguimento urbano nel pieno centro storico di Grazzanise, tra via Tre Grazie e via Guglielmo Marconi, dove nel pomeriggio di ieri si è verificato un grave episodio durante un’operazione di controllo delle forze dell’ordine. Nel tentativo di fermare un presunto spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, sono rimasti feriti tre agenti di polizia a seguito di un violento tentativo di speronamento. I poliziotti, in servizio in abiti civili nell’ambito di un’attività investigativa, sono stati trasportati all’Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Uno di loro versa in condizioni più gravi, mentre gli altri due hanno riportato ferite giudicate meno serie e sono stati comunque medicati.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l’intervento sarebbe scattato dopo l’individuazione dell’uomo, che avrebbe tentato la fuga a bordo della propria auto. Ne sarebbe nato un inseguimento ad alta velocità tra le strade del centro abitato, conclusosi con un violento impatto tra i veicoli.

Sul posto sono intervenute ulteriori pattuglie della Questura di Caserta, che hanno avviato immediatamente le ricerche del fuggitivo. Nell’area dell’incidente gli operatori della Scientifica hanno rinvenuto anche un bossolo, elemento che sarà oggetto di approfondimento per chiarire l’eventuale uso di un’arma da fuoco nel corso dell’episodio.

Gli investigatori non escludono alcuna pista e stanno verificando con attenzione la dinamica dei fatti, compreso il possibile scambio di colpi d’arma da fuoco tra gli agenti e il sospettato, circostanza ancora tutta da accertare.

Contestualmente, sono state effettuate verifiche su più strade della zona periferica di Grazzanise e nei comuni limitrofi. Anche un elicottero delle forze dell’ordine ha sorvolato l’area per facilitare le operazioni di ricerca, soprattutto nelle zone rurali e meno accessibili.

L’intera area è stata presidiata per diverse ore, con l’intervento anche di altre forze di polizia e della polizia municipale, che hanno contribuito alla messa in sicurezza della zona e alla gestione della viabilità. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare il responsabile.