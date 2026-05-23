Spari nella notte, un ferito in prognosi riservata

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico

Grave episodio di violenza armata nella zona occidentale di Napoli, dove un uomo di 37 anni è rimasto ferito in una sparatoria ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito, nella notte i Carabinieri sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo dopo la segnalazione dell’arrivo di una persona ferita da colpi d’arma da fuoco. La vittima, un 37enne residente nel quartiere Pianura e già noto alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da due proiettili, uno all’addome e uno al braccio sinistro.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. Le sue condizioni restano critiche ed è tuttora ricoverato in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, l’agguato sarebbe avvenuto in via J. Carrucci, nel quartiere Pianura. La vittima si trovava a bordo della propria Fiat Panda quando sarebbe stata avvicinata da alcuni individui che avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco per poi dileguarsi.

Sul luogo della sparatoria i militari hanno rinvenuto un bossolo e tracce di sangue, elementi ora al vaglio degli investigatori.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme ai militari della stazione di Pianura, che stanno ricostruendo movente e dinamica dell’agguato e verificando eventuali collegamenti con ambienti criminali della zona.