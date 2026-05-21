Spari contro le auto in un garage

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la matrice dell’accaduto e identificare gli autori del raid armato

Notte di tensione a Napoli, dove i carabinieri della compagnia Carabinieri Napoli Poggioreale sono intervenuti in via Marino da Caramanico, all’altezza del civico 5, in seguito alla segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, poco prima dell’arrivo dei militari alcuni sconosciuti, probabilmente in sella a una moto, avrebbero esploso cinque colpi contro una vettura parcheggiata in strada, una Mercedes-AMG SL 63 risultata in leasing.

L’auto è stata danneggiata dai proiettili, mentre non risultano persone ferite nell’episodio.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, che hanno effettuato gli accertamenti tecnici e repertato gli elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la matrice dell’accaduto e identificare gli autori del raid armato, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona e delle eventuali testimonianze raccolte nelle ore successive.